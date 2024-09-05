Lynk & Co и Meizu выпустят собственный телефон Lynk & Co Phone Pro

Автомобильная марка Lynk & Co, входящая в концерн Geely, готовит к дебюту свой новый продукт - мобильный телефон Lynk & Co Phone Pro. Данная модель была разработана совместно с китайской технологической компанией Meizu

В Lynk & Co нацелены на создание полноценной экосистемы вокруг своих автомобилей. К слову, информационно-развлекательные системы на моделях Lynk & Co работают на “операционках” Flyme Auto OS от Meizu. Это позволит полностью интегрировать Phone Pro в мультимедийную систему автомобиля, отображая на экране все возможные приложения с устройства.

На самом деле, Lynk & Co Phone Pro - это не полностью новый телефон. В его основе лежит модель Meizu 20. У устройства 6,55-дюймовый экран, 50-мегапиксельная камера и 12-гигабайтная оперативная память.