Автомобильный портал Motorpage
5 сен 2024

Lynk & Co и Meizu выпустят собственный телефон Lynk & Co Phone Pro

Lynk & Co и Meizu выпустят собственный телефон Lynk & Co Phone Pro

Автомобильная марка Lynk & Co, входящая в концерн Geely, готовит к дебюту свой новый продукт - мобильный телефон Lynk & Co Phone Pro. Данная модель была разработана совместно с китайской технологической компанией Meizu

В Lynk & Co нацелены на создание полноценной экосистемы вокруг своих автомобилей. К слову, информационно-развлекательные системы на моделях Lynk & Co работают на “операционках” Flyme Auto OS от Meizu. Это позволит полностью интегрировать Phone Pro в мультимедийную систему автомобиля, отображая на экране все возможные приложения с устройства.

На самом деле, Lynk & Co Phone Pro - это не полностью новый телефон. В его основе лежит модель Meizu 20. У устройства 6,55-дюймовый экран, 50-мегапиксельная камера и 12-гигабайтная оперативная память.

При написании новости использовалась информация:
Сarnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan представил новое поколение внедорожника Patrol

05 сентября 2024

На российский рынок выходит кроссовер Forthing T5

05 сентября 2024

Volvo XC90 обновили дизайн и оснащение

05 сентября 2024

SAIC представит электрокар MG с твердотельной батареей в 2025 году

05 сентября 2024

Обновленный Hyundai Ioniq 5 получил в США внедорожную версию XRT

04 сентября 2024

Toyota посвятила новую версию хэтчбека Yaris раллийной Corolla 1973 года

04 сентября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) премиум новой волны Тест драйв
04 сентября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Премиум новой волны"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) европа плюс азия
Тест драйв
03 сентября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC S6: Европа плюс Азия"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресурсный тест, часть 2 столичная штучка
Тест драйв
29 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест, часть 2: Столичная штучка"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 0 6 1