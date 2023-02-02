Mazda CX-5 отправится в отставку

В 2022 году Mazda реализовала по всему миру более 365 тысяч кроссоверов CX-5. Даже несмотря на то, что продажи модели сократились на 4,4 процента за год, она остается бестселлером японской марки. Впрочем, хорошая статистика не мешает руководству Mazda думать о завершении жизненного цикла кроссовера.

Все информационное поле всколыхнула следующая фраза: «Я не уверен, собираемся ли мы выпустить CX-5 нового поколения», – ее произнес журналистам продуктовый менеджер Mazda Мицуру Вакийе. В подробности представитель компании не ударялся, так что наши коллеги успели уже построить несколько конспирологических теорий.

Есть предположение, что нишу среднеразмерных кроссоверов займут перспективные CX-50 и CX-60. Первый пополнил линейку марки в начале прошлого года, а второй присоединился к нему позже и стал первой моделью Mazda, построенной на заднеприводной платформе.