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26 май 2020

Медработникам предоставят льготы при покупке автомобиля

Медработникам предоставят льготы при покупке автомобиля

Программами льготного автокредитования теперь смогут воспользоваться медицинские работники государственной системы здравоохранения и семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей, сообщили в Минпромторге

«На заседании правительства РФ 21 мая 2020 года утверждено распоряжение о выделении Минпромторгу России средств резервного фонда РФ в размере 25 млрд руб., в том числе: 7 млрд руб. на программу “льготного автокредитования”, действие которой будет распространено на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Также на льготное автокредитование смогут рассчитывать граждане «продавшие свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет автомобильному дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In) на электромобили» - цитирует ТАСС представителей министерства.

Также в льготном автокредитовании по-прежнему участвуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Всего на поддержку автопрома Минпромторгу (по распоряжению правительства от 21 мая 2020 года) из резервного фонда выделили 25 млрд руб., в том числе 7 млрд на программу льготного автокредитования.

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