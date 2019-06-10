Меняем полицейского на яму

Шведская фирма Edeva разработала свою альтернативу «лежачим полицейским». Главная особенность устройства Actibump в том, что оно никак не беспокоит водителей, соблюдающих скоростной режим.

Actibump — это подвижная плита с сервоприводом и управляющей электроникой, которую устанавливают в углублении дорожного полотна. Алгоритм работы таков: если приближающийся автомобиль или мотоцикл не превышает установленную скорость, плита остается неподвижной. Но стоит водителю разогнаться сильнее, как одна сторона плиты опускается вниз на шесть сантиметров. Машина, соответственно, при проезде получает ощутимый и неприятный удар.

Основной способ контроля скорости в данной системе — при помощи радара, однако на выбор доступны и другие варианты (например, при помощи камеры или индукционной петли).Любопытно, что система способна действовать избирательно, то есть она может быть деактивирована с помощью транспондера или какого-либо другого контроллера для автомобилей скорой помощи, пожарных и других спецслужб.