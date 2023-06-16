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16 июн 2023

Mercedes-Benz добавит в свои автомобили нейросети

Mercedes-Benz добавит в свои автомобили нейросети
Компания Mercedes-Benz решила добавить в свои автомобили чат-бота ChatGTP. Бета-тестирование голосового помощника начнется в США и продлится около трех месяцев.
На первый взгляд применение подобной технологии на автомобиле кажется бессмысленным усложнением бортовых систем, но инженеры Mercedes считают иначе - ChatGPT лучше понимает естественную речь и обладает гораздо более обширной базой знаний, поэтому сможет давать развернутые ответы на абсолютно любые вопросы.  Учитывая непрерывное развитие автопилота, подобные решения лишь улучшат опыт взаимодействия.
 
В се разговоры с ChatGPT Mercedes-Benz будет записывать и анализировать, так как файлы позволят понять - в каком направлении развивать голосового ассистента далее.

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