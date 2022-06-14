Mercedes-Benz и Volkswagen поддержали полный отказ от ДВС

Представители компаний Mercedes-Benz и Volkswagen назвали достижимым озвученный на днях Европарламентом план отказа от ДВС на новых автомобилях с 2035 года

Так, к примеру, представители Volkswagen уже заявили, что переход мировой автомобильной промышленности на электричество необратим. Руководство Mercedes также поддержало данный тезис, а заодно объявило о готовности компании полностью отказаться от ДВС аж на пять лет раньше срока, установленного Европейским парламетном.

Надо сказать, что и большинство стран уже сами вводят ограничения на ДВС, однако, существуют и противники данной инициативы. Так, к примеру, министр транспорта Германии Фолькер Виссинг выступил против предложения Еврокомиссии ввести запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателям после 2035 года. По мнению политика, нельзя полагаться только на электричество и водород, поэтому в правительстве рассматривают возможность перевода всех машин с ДВС на синтетическое топливо.