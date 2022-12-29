Mercedes-Benz отключает поддержку сервисных программ в России

Mercedes-Benz отключит поддержку большинства своих сервисных программ на территории России. Об этом cообщил Союз автосервисов.

Надо сказать, что все сервисы работали до сегодняшнего дня в режиме онлайн – то есть теперь дилеры не смогут получить доступ к диагностике и настройке приборов. Инсайдеры говорят, что уже разрабатываются оффлайн-приложения, но, фактически, механики остаются, в буквальном смысле, без рук.

Еще одна печальная новость заключается в том, что Mercedes остановил отгрузку запчастей с центрального склада для России. Правда, об этом предупреждали еще в сентябре – эксперты предполагали, что все детали придется покупать и заказывать в частном порядке.