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29 дек 2022

Mercedes-Benz отключает поддержку сервисных программ в России

Mercedes-Benz отключает поддержку сервисных программ в России
Mercedes-Benz отключит поддержку большинства своих сервисных программ на территории России. Об этом cообщил Союз автосервисов.
Надо сказать, что все сервисы работали до сегодняшнего дня в режиме онлайн – то есть теперь дилеры не смогут получить доступ к диагностике и настройке приборов. Инсайдеры говорят, что уже разрабатываются оффлайн-приложения, но, фактически, механики остаются, в буквальном смысле, без рук.
 
Еще одна печальная новость заключается в том, что Mercedes остановил отгрузку запчастей с центрального склада для России. Правда, об этом предупреждали еще в сентябре – эксперты предполагали, что все детали придется покупать и заказывать в частном порядке.

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