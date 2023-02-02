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2 фев 2023

Mercedes откажется сразу от нескольких моделей

Mercedes откажется сразу от нескольких моделей
Компания Mercedes-Benz стремится увеличить прибыль и долю на рынке, и поможет в этом пересмотр модельной линейки.
Как сообщают европейские СМИ, "под нож" отправятся почти два десятка моделей. Из нынешних 33 вариантов моделей и типов кузовов, доступных в США и Европе, останутся лишь 14. Впрочем, выбирать будут с умом. В первую очередь производитель откажется от купеобразных кроссоверов вроде GLC Coupe. Также из модельной линейки уберут кабриолеты C и E класса.
 
Впрочем, эксперты говорят, что руководство марки, в качестве компенсации, представит и несколько интересных новинок. Есть предположение, что Mercedes сконцентрируется на развитии линейки AMG, Maybach и ультрароскошных коллекционных автомобилях серии Mythos

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