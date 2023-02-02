Mercedes откажется сразу от нескольких моделей

Компания Mercedes-Benz стремится увеличить прибыль и долю на рынке, и поможет в этом пересмотр модельной линейки.

Как сообщают европейские СМИ, "под нож" отправятся почти два десятка моделей. Из нынешних 33 вариантов моделей и типов кузовов, доступных в США и Европе, останутся лишь 14. Впрочем, выбирать будут с умом. В первую очередь производитель откажется от купеобразных кроссоверов вроде GLC Coupe. Также из модельной линейки уберут кабриолеты C и E класса.