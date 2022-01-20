Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят беспилотные грузовики

В Минтрансе рассчитывают, что первые тестовые заезды грузовых машин с автономным управлением по транспортному коридору между двумя столицами состоятся уже в нынешнем году.

Как сообщает «Российская газета», все поездки сейчас будут осуществляться лишь в тестовом режиме. Полномасштабный же запуск состоится лишь в 2024 году. Скромная география перевозок между Москвой и Петербургом будет также расширена – до 2030 года будут запущены маршруты по всем федеральным магистралям.

К этому же моменту в ключевых узлах транспортной сети появятся так называемые перехватывающие хабы – крупные центры логистики с зонами хранения, благодаря которым появление беспилотных грузовиков на городских улицах будет исключено – это положительно скажется на безопасности дорожного движения.