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1 фев 2017

МФЦ начали выдавать водительские удостоверения

МФЦ начали выдавать водительские удостоверения
Автор фото: фликр.ком

С сегодняшнего дня список документов, которые можно получить в Многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), пополнился водительским удостоверением, а также общегражданскими и заграничными паспортами.

Распоряжение о расширении списка услуг, предоставляемых населению в МФЦ, был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым еще в конце лета прошлого года.

«Минэкономразвития давно предлагало расширить перечень массовых госуслуг, предоставляемых в МФЦ, и предложения по передаче данной услуги вносилось неоднократно. Изначально планировалось начать предоставление услуги по замене водительских прав с 1-ого ноября 2016 года, но по просьбе МВД срок был перенесен на 1-ое февраля 2017 года. Это одна из самых популярных услуг у населения, и, к сожалению, согласно социологическим опросам, одна из самых долго ожидаемых в очереди - более 45 минут. Именно поэтому мы настаивали на расширении пунктов оказания данной услуги за счет возможности предоставления ее в сети МФЦ», - прокомментировал решение правительства заместитель главы Министерства экономического развития Савва Шипов.

В документе указывалось, что новыми услугами можно будет воспользоваться с 1-ого февраля 2017 года, однако некоторые МФЦ начали оказывать их раньше намеченного срока.

Так, теперь граждане РФ могут в МФЦ получить новое водительское удостоверение, либо заменить его в случае утраты, смены реквизитов или окончания срока действия. При этом, жителям Москвы для этого не обязательно обращаться в центр по месту регистрации – оформить документы можно будет в любом удобном МФЦ. Срок выдачи нового водительского удостоверения составит ровно пять календарных дней с момента подачи заявления.

Впрочем, водители смогут получать права как раньше – в отделении ГИБДД. Стоит отметить, что при обращении к правоохранителям новое удостоверение можно будет получить в тот же день.

Кроме того, в МФЦ теперь можно получить паспорта – как общегражданский, так и заграничный, но исключительно старого формата, без биометрических данных.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Интерфакс, Autonews

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