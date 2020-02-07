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7 фев 2020

Мы стали меньше умирать на дорогах

Мы стали меньше умирать на дорогах

За последние 10 лет в Москве количество погибших в автомобильных авариях сократилась в два раза

С такой радостной новостью выступает  заместитель руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Артур Шахбазян. Правда, эксперт заметил, что в минувшем году в столице выросло количество погибших в ДТП с участием мотоциклистов, детей, такси и автомобилей каршеринга, да и быстрого продвижения в вопросе снижения смертельных ДТП ждать не стоит.

«Будем работать точечно, с теми категориями, которые вызывают у нас особые опасения. Особые опасения у нас вызывают те категории, которые чаще всего попадают в ДТП», — рассказал Шахбазян.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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