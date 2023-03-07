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7 мар 2023

Michelin продает свой российский завод

Michelin продает свой российский завод

Французская Michelin нашла покупателя на свой простаивающий с 2022 года шинный завод в России

Для начала поговорим про само предприятие -  его открыли в подмосковном Давыдово более двадцати лет назад. За все это время завод стал одним из крупнейших в стране. Мощность выпуска – полтора-два миллиона покрышек в год.  Интересно, что «Мишлен» даже занимался экспортом выпускаемой продукции, при этом  от общего объема производства  Michelin  российский завод обеспечивал лишь один процент.

Что касается покупателя на вышеуказанный актив, то им стала компания ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», которая до сих пор занималась только оптовыми продажами шин.

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