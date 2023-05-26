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26 май 2023

Michelin продал свой российский бизнес

Michelin продал свой российский бизнес

Компания Michelin опубликовала официальное сообщение о продаже российских активов.

Все выкупила российская сторона, а именно компания «Пауэр Интернэшнл-шины» — эта фирма являлась одним из крупнейших дистрибьюторов бренда Michelin в нашей стране. Пожалуй, одним из важнейших активов является завод по производству покрышек, который расположен в подмосковном Давыдово. Надо сказать, что предприятие способно производить по два миллиона шин ежегодно.

Michelin назвала уход с российского рынка важной вехой в истории, так как присутствовала в стране с 1997 года. В июле прошлого года компания оценивала свои потери от этого в 202 миллиона евро.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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