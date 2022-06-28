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28 июн 2022

Michelin уходит из России

Michelin уходит из России

Шинный концерн Michelin принял решение о передаче российских активов нынешнему локальному менеджменту. Сделка завершится до конца текущего года

Надо сказать, что новым владельцам перейдут все активы, включая производство. Напомним, что у компании был собственный завод в Подмосковье, который изготавливает до двух миллионов покрышек ежегодно.

Самое интересное заключается в том, что российское подразделение до сегодняшнего дня занимало лишь два процента в общей структуре концерна. С другой стороны финансовые эксперты сообщают, что французы из-за этого решения понесут серьезные издержки в размере 250 миллионов евро.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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