Michelin уходит из России

Шинный концерн Michelin принял решение о передаче российских активов нынешнему локальному менеджменту. Сделка завершится до конца текущего года

Надо сказать, что новым владельцам перейдут все активы, включая производство. Напомним, что у компании был собственный завод в Подмосковье, который изготавливает до двух миллионов покрышек ежегодно.

Самое интересное заключается в том, что российское подразделение до сегодняшнего дня занимало лишь два процента в общей структуре концерна. С другой стороны финансовые эксперты сообщают, что французы из-за этого решения понесут серьезные издержки в размере 250 миллионов евро.