Власти Мичигана полностью легализовали использование автомобилей с системами автономного управления на дорогах общего пользования штата.

Мичиган официально стал первым штатом в США, который позволил использовать беспилотные автомобили наравне с традиционными. Так, теперь на территории штата можно: тестировать автономные автомобили на специально подготовленных полигонах; тестировать и использовать их на дорогах общего пользования; выстраивать грузовые «беспилотники» в колонны; использовать в сервисах такси и каршеринга; и самое главное – обязательное нахождение водителя за рулем во время движения больше не требуется.

Такое стало возможно благодаря принятию четырех законов:

Senate Bill 995 (PA 332), в котором содержатся все основные разрешения. Кроме того, он предполагает создание специального совета при Департаменте транспорта штата – Michigan Council on Future Mobility. Ведомство будет заниматься оперативной разработкой дополнительных законопроектов и поправок, чтобы закрепить лидирующую позицию штата в этой сфере.

Senate Bill 996 (PA 333), который определят правовой статус организаций, предоставляющих услуги беспилотного такси или каршеринга. К примеру, стандарты для компаний, которые недавно заявляли о своем желании создать подобные сервисы – Tesla Motors и Uber – будут определены именно этим законом.

Senate Bill 997 (PA 334), в котором окончательно утверждает устав организации American Center for Mobility. Организация была создана властями штата и пока действует только на региональном уровне, однако имеет все шансы выйти на федеральный. В ведении организации находится крупнейший в штате испытательный полигон, который при участии автопроизводителей постепенно «обрастает» всей необходимой инфраструктурой для тестирования беспилотного транспорта.

Senate Bill 998 (PA 335), который направлен на сотрудников сервисных центров. Он полностью снимает с них ответственность за повреждение автомобиля в ходе ремонтных работ, в случае, если они были выполнены в точном соответствии со спецификациями автопроизводителя.

В честь принятия этих законопроектов в Музее автомобильной истории было устроено торжественно мероприятие, в рамках которого губернатор штата Рик Снайдер подписал все необходимые бумаги.