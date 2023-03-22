Минпромторг не подтвердил перезапуск российского завода Mercedes

Ведомство сообщает, что сделка по приобретению бывших немецких активов холдингом "Автодом" находится на рассмотрении правительственной комиссии, что не даёт повода считать её завершённой

Проще говоря, "Автодом", юридически, не считается полноправным хозяином инфраструктуры Mercedes в России. Между тем на днях представители холдинга заявили, что совсем скоро на мощностях Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке Есипово будет налажена сборка автомобилей премиального бренда из Китая.

Впрочем данная информация диссонирует с тем же заявлением главы "Автодома", Андрея Ольховского, сделанного в конце декабря прошлого года, где топ-менеджер говорил, что помимо урегулирования сделки потребуется около 9 месяцев на реорганизацию самого производства.