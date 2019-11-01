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1 ноя 2019

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов

К этому давно дело шло - совсем скоро все гироскутеры, моноколеса и прочие электрические самокаты будут признаны отдельным видом транспорта

Минтранс подготовил поправки в правила дорожного движения, которые вводят новый вид транспорта — «средство индивидуальной мобильности» (СИМ).  «Средство индивидуальной мобильности» — устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок», — отмечено в документе.

Согласно подготовленным поправкам в ПДД, водителей средств индивидуальной мобильности обяжут передвигаться исключительно по велосипедным или велопешеходным дорожкам со скоростью не более 20 км/ч. В ином случае им будет разрешено выехать на тротуар или пешеходную дорожку. Если же в пространстве нет ни велодорожки, ни тротуара, то водителям СИМ можно будет выехать на обочину. В остальных случаях новоявленным разрешат выехать на «правый край проезжей части дорог, на которых разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч и разрешено движение велосипедов». Отмечено, что выезжать на проезжую часть смогут только владельцы аппаратов, которые оборудованы мотором, но при этом не используют гироскопы - то есть на моноколесе по шоссе прокатиться не удастся. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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