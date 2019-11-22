Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2019

Минздрав назвал дату введения нового порядка медосмотра для водителей

Минздрав назвал дату введения нового порядка медосмотра для водителей

Новые правила медосмотра, из-за которых могут подорожать справки для получения или замены водительских прав, вступят в силу летом 2020 года

Предполагалось, что закон вступит в силу в пятницу, 22 ноября. При этом, по утверждению ряда экспертов, после вступления в силу таких изменений в медицинских организациях поднялись бы цены на справки минимум до 5 тыс. рублей. В результате по всей России автомобилисты устремились в наркодиспансеры и медучреждения, чтобы успеть оформить медицинские справки старого образца.

В то же время с критикой ситуации вокруг изменений порядка медосмотра водителей выступил президент России Владимир Путин, назвавший «чушью» резкое повышение цен на справки. Он отметил важность нововведения, однако подчеркнул, что реформы надо проводить «поэтапно и с умом».

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz GLS 600 Maybach 2021

Mercedes показал первый серийный кроссовер Maybach

22 ноября 2019
Ford Mustang Mach-E 2021

Кроссовер Ford Mach-E нельзя называть «Мустангом»!

21 ноября 2019
Audi e-tron Sportback 2021

Представлен Audi E-Tron Sportback

21 ноября 2019

Электромобили выпустят на выделенки

21 ноября 2019

Bugatti встает на сторону тьмы

21 ноября 2019
Hyundai Vision T Concept 2019

В Hyundai показали прототип нового Tucson

21 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Fiat Doblo - fiat doblo 2015 карета или тыква? Тест драйв
22 ноября 2019

Fiat Doblo
"Карета или тыква?"
Mercedes-Benz B-Class - можно ли признать mercedes-benz b-class 2019 истинным представителем своего бренда?
Тест драйв
20 ноября 2019

Mercedes-Benz B-Class
"Можно ли признать Mercedes-Benz B-Class истинным представителем своего бренда?"
Renault Arkana - renault arkana 2020 детектив с неожиданной развязкой
Тест драйв
18 ноября 2019

Renault Arkana
"Детектив с неожиданной развязкой от Renault Arkana"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 0 0