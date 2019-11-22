Минздрав назвал дату введения нового порядка медосмотра для водителей

Новые правила медосмотра, из-за которых могут подорожать справки для получения или замены водительских прав, вступят в силу летом 2020 года

Предполагалось, что закон вступит в силу в пятницу, 22 ноября. При этом, по утверждению ряда экспертов, после вступления в силу таких изменений в медицинских организациях поднялись бы цены на справки минимум до 5 тыс. рублей. В результате по всей России автомобилисты устремились в наркодиспансеры и медучреждения, чтобы успеть оформить медицинские справки старого образца.

В то же время с критикой ситуации вокруг изменений порядка медосмотра водителей выступил президент России Владимир Путин, назвавший «чушью» резкое повышение цен на справки. Он отметил важность нововведения, однако подчеркнул, что реформы надо проводить «поэтапно и с умом».