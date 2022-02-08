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8 фев 2022

Мировых запасов энергии на электромобили может не хватить

Мировых запасов энергии на электромобили может не хватить

Консалтинговая компания Ernst & Young и европейская ассоциация электроэнергетической отрасли Eurelectric выпустили исследование о развитии рынка электромобилей и сопутствующей инфраструктуры

Прогнозы аналитиков обнадеживают - рынок будет показывать стремительный темп роста. К 2035 году количество электрокаров в Европе увеличится с нынешних трех до 130 миллионов.  К сожалению, есть один важный нюанс. Электрокары надо где-то заряжать, а инфраструктура может попросту не справиться с таким объемом машин. Аналитики подсчитали, что на  130 миллионов машин потребуется 65 миллионов зарядных станций.

Новые зарядные станции – новые энергопотребители. Безусловно, рост числа электрокаров вызовет и рост спроса на электроэнергию. Ожидается, что каждый год этот показатель будет увеличиваться на 2 процента и к 2030-му достигнет 3530 тераватт-часов. Городские электрические сети с большой долей вероятности не справятся с возросшей нагрузкой. В качестве решения предлагается  внедрять смарт-электросети. От простых людей тоже будет зависеть многое – владельцы электрокаров обязаны будут изменить подход к взаимодействую с зарядной инфраструктурой. Например, им придется заряжать машины ночью или вне часов пик.

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