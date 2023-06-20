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20 июн 2023

Mitsubishi анонсировала новый L200

Mitsubishi анонсировала новый L200
Mitsubishi L200 без сомнения является легендарным пикапом, да и легендарным автомобилем в целом. Между тем, L200 совсем скоро сменит поколение (шестое по счету).
На днях компания распространила целую россыпь тизерных снимков  и видеороликов, на которых можно познакомиться с машиной поближе. К сожалению, все материалы сыграли с нами злую шутку, так как машина запечатлена с различных ракурсов в затемненном антураже, а на видео ездит закамуфлированный прототип.
 
В целом же о пикапе известно лишь то, что он будет заметно крупнее модели уходящего поколения, при этом получит улучшенную плавность хода и повышенную комфортность салона.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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