Mitsubishi анонсировала новый L200

Mitsubishi L200 без сомнения является легендарным пикапом, да и легендарным автомобилем в целом. Между тем, L200 совсем скоро сменит поколение (шестое по счету).

На днях компания распространила целую россыпь тизерных снимков и видеороликов, на которых можно познакомиться с машиной поближе. К сожалению, все материалы сыграли с нами злую шутку, так как машина запечатлена с различных ракурсов в затемненном антураже, а на видео ездит закамуфлированный прототип.

В целом же о пикапе известно лишь то, что он будет заметно крупнее модели уходящего поколения, при этом получит улучшенную плавность хода и повышенную комфортность салона.