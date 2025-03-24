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24 мар 2025

Mitsubishi и Foxconn могут объединиться для производства электромобилей

Mitsubishi и Foxconn могут объединиться для производства электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mitsubishi рассматривает возможность сотрудничества с тайваньским производителем электроники Foxconn в рамках выпуска новых электромобилей

Foxconn имеет богатый опыт сотрудничества с такими автопроизводителями, как Lordstown, Fisker и Byton. Компания намерена плотно зафиксироваться на рынке электрокаров и занять около 5% от этой индустрии к 2026 году. Пока неизвестно, какие именно модели Mitsubishi могут быть переданы Foxconn для производства. Эксперты полагают, что речь может также идти о новом электрическом кроссовере, дебют которого запланирован на 2026 год.

Кроме Mitsubishi, Foxconn также проявляла интерес к Nissan. В конце прошлого года компания вела переговоры о приобретении доли японского производителя, но они застопорились на фоне неудачной сделки по слиянию с Honda.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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