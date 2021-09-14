Mitsubishi отдает себя в руки Nissan

MMC прекращает разработку собственных платформ для машин - все будущие автомобили будут построены на "тележках" Nissan

Отметим, что речь идет о машинах для домашнего (японского) рынка. Кроме того Mitsubishi лишается самостоятельности не полностью - компания продолжит разрабатывать силовые установки, дизайны экстерьеров и интерьеров. Интересно но именно MMC исторически была поставщиком кей-каров для Nissan. В 2011 году было создано совместное предприятие NMKV (Nissan Mitsubishi Kei Vehicle). Теперь выходит так, что компании меняются местами.

К слову, некоторые глобальные модели Mitsubishi переходят на платформу Nissan. Достаточно вспомнить новый Outlander, который теперь будет побратимым с Nissan X-Trail. Машины настолько унифицированы между собой, что в пору говорить лишь о различиях в кузовах.