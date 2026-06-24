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24 июн 2026

Mitsubishi признала, что не готова создавать собственные электромобили с нуля

Mitsubishi признала, что не готова создавать собственные электромобили с нуля
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi не намерена вкладывать значительные средства в создание собственных электромобилей и делает ставку на сотрудничество с партнерами. Об этом заявил президент компании Такао Като на собрании акционеров, которое прошло на прошлой неделе

По словам руководителя японского бренда, мировой рынок электрокаров сегодня развивается медленнее, чем ожидалось ранее. В таких условиях разработка полностью новой электрической модели требует слишком больших инвестиций и может стать серьезным финансовым риском в случае недостаточного спроса. Именно поэтому Mitsubishi предпочитает развивать линейку электромобилей совместно с другими компаниями. Недавним примером такого подхода стал новый Eclipse Sportback, который представляет собой перелицованную версию электрического Nissan Leaf. Более того, в линейке имеется Eclipse Cross, созданный на базе Renault Scenic E-Tech.

До конца нынешнего года Mitsubishi планирует представить еще одну электрическую новинку. Она будет разработана совместно с тайваньской компанией Foxconn и ориентирована на рынки Японии, Австралии и других стран региона.

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