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25 июл 2019

Mitsuoka приступила к производству собственных «Корветтов»

Mitsuoka приступила к производству собственных «Корветтов»
Автор фото: фирма-производитель
Японская компания Mitsuoka, специализирующаяся на экстравагантных конверсиях серийных автомобилей, приступила к изготовлению родстеров Rock Star. Эта модель построена на базе Mazda MX-5 нынешнего поколения ND, но имеет экстерьер, стилизованный под классический Chevrolet Corvette.
От исходной Мазды детище Мицуоки отличается оригинальным оформлением передней и задней частей кузова — оно выполнено по мотивам Chevrolet Corvette Sting Ray образца 1962 года. К классическому американскому родстеру отсылают пластика новых кузовных панелей, круглые задние фонари, хромированные бамперы и пороги. Оригинальными кузовными деталями Мицуоки являются капот, передние и задние крылья, крышка багажника, панели передка и задка. Фары и фонари машины составлены из универсальных круглых модулей. В салоне применены кожаные вставки под цвет кузова, в остальном интерьер воспроизводит Мазду.
 
Силовую структуру кузова, двери, ходовую часть, двигатель и коробку передач от Мазды оставили нетронутыми. К слову, Mitsuoka Rock Star оснащается только младшим из линейки моторов Mazda MX-5 — 1,5-литровым Skyactiv-G мощностью 132 л.с. и крутящим моментом 152 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая или 6-диапазонная автоматическая.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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