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31 мар 2025

Mitsuoka выпустит новую партию «японских Dodge Challenger» на базе Honda Civic

Mitsuoka выпустит новую партию «японских Dodge Challenger» на базе Honda Civic
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mitsuoka, известная своими необычными ретро-автомобилями, представила новую лимитированную серию M55 1st Edition

Данная модель вдохновлена американским маслкаром Dodge Challenger и создана на базе Honda Civic. После успеха прошлогодней M55 Zero Edition Mitsuoka решила выпустить еще 250 экземпляров новинки, которые поступят в продажу в 2026 году.

Дизайн автомобиля в целом остался прежним, но теперь покупателям предложены новые оттенки цветов кузова, а не только серый, как было у M55 Zero Edition. Внутри все так же, как у Civic, но с некоторыми доработками: отделка из экокожи с контрастной прострочкой, логотип Mitsuoka вместо Honda и опциональные вставки под карбон.

Приводится в движение M55 1st Edition 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. Но за доплату модель можно оснастить гибридной силовой установкой e:HEV с 2,0-литровым атмосферным двигателем на 141 л.с. и 184-сильным электродвигателем. Привод может быть только передний.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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