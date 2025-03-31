Mitsuoka выпустит новую партию «японских Dodge Challenger» на базе Honda Civic

Японская компания Mitsuoka, известная своими необычными ретро-автомобилями, представила новую лимитированную серию M55 1st Edition

Данная модель вдохновлена американским маслкаром Dodge Challenger и создана на базе Honda Civic. После успеха прошлогодней M55 Zero Edition Mitsuoka решила выпустить еще 250 экземпляров новинки, которые поступят в продажу в 2026 году.

Дизайн автомобиля в целом остался прежним, но теперь покупателям предложены новые оттенки цветов кузова, а не только серый, как было у M55 Zero Edition. Внутри все так же, как у Civic, но с некоторыми доработками: отделка из экокожи с контрастной прострочкой, логотип Mitsuoka вместо Honda и опциональные вставки под карбон.

Приводится в движение M55 1st Edition 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. Но за доплату модель можно оснастить гибридной силовой установкой e:HEV с 2,0-литровым атмосферным двигателем на 141 л.с. и 184-сильным электродвигателем. Привод может быть только передний.

