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1 окт 2019

Московские власти делают ставки на электромобили

Московские власти делают ставки на электромобили

Власти Москвы хотят внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который освободит владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога

«90 процентов всех экологических проблем связаны не с фабриками и заводами, а с различными автомобилями, миллионы которых выезжают на наши улицы каждый день. И конечно, очень важно, чтобы менялось топливо, становилось более экологичным, более экологичными становились машины, двигатели. Кардинально это можно изменить, только полностью отказавшись от моторных двигателей, перейдя на электромобили», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо освобождения от уплаты налога частных лиц, власти Москвы предлагают увеличить в два раза размер субсидии при покупке электрокаров для каршеринга или такси. Кроме того, уже принято решение о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей, а также планомерном отказе от двигателей внутреннего сгорания на общественном транспорте. Всё это, по мнению мэрии, будет способствовать росту популярности экологичного транспорта.

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