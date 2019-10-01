Московские власти делают ставки на электромобили

Власти Москвы хотят внести на рассмотрение Госдумы законопроект, который освободит владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога

«90 процентов всех экологических проблем связаны не с фабриками и заводами, а с различными автомобилями, миллионы которых выезжают на наши улицы каждый день. И конечно, очень важно, чтобы менялось топливо, становилось более экологичным, более экологичными становились машины, двигатели. Кардинально это можно изменить, только полностью отказавшись от моторных двигателей, перейдя на электромобили», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо освобождения от уплаты налога частных лиц, власти Москвы предлагают увеличить в два раза размер субсидии при покупке электрокаров для каршеринга или такси. Кроме того, уже принято решение о введении бесплатных парковочных мест для электромобилей, а также планомерном отказе от двигателей внутреннего сгорания на общественном транспорте. Всё это, по мнению мэрии, будет способствовать росту популярности экологичного транспорта.