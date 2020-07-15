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15 июл 2020

Московские врачи рассказали, как ездить на автомобиле во время жары

Московские врачи рассказали, как ездить на автомобиле во время жары

В московском департаменте здравоохранения посоветовали водителям пользоваться кондиционером, проветривать перед поездкой салон машины, а также парковать автомобили в тени

В московском департаменте здравоохранения рекомендовали водителям отказаться от поездок на автомобиле без кондиционера из-за жары. В ведомстве подчеркнули, что если машина не оборудована такой опцией, автомобилисту лучше временно пересесть на общественный транспорт.

«Ездить в автомобиле в жару без охлаждения очень рискованно, особенно, когда трафик плотный и придется стоять в пробках. Лучше использовать альтернативу, например, общественный транспорт или такси», — объяснил агентству «Москва» внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По словам медика, игнорирование этих рекомендаций может привести к тепловому удару.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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