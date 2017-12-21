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21 дек 2017

Московский «Дорожный патруль» получит пикапы и квадрокоптеры

Московский «Дорожный патруль» получит пикапы и квадрокоптеры
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Московские власти решили усилить «Дорожный патруль» ЦОДД приобретя для нее пикапы и квадрокоптеры. Для службы будет закуплено пять Volkswagen Amarok, то есть общее число автомобилей составит десять единиц.

Кроме того, экипажи получат в свое распоряжение квадрокоптеры для того, чтобы более оперативно следить за дорожной ситуацией в городе. В следующем году службу планируется расширить до 30 экипажей.

«Дорожный патруль» следит за состоянием дорог (знаки, дорожная разметка, дорожные неровности, светофоры), а также осуществляет мониторинг загруженных участков дорог.

Также инспекторы работают как техпомощь на дороге. Они готовы запустить неисправный автомобиль, поменять проколотое колесо, отбуксировать машину до ближайшей заправки. При ДТП, которое попадает под европротокол, сотрудники разъяснят права и обязанности автомобилистам и помогут оформить необходимые документы.

Работа cлужбы «Дорожный патруль» управляется и координируется из ситуационного центра ЦОДД.
 

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства Москвы

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