Московский автосалон могут отменить

Московский автосалон может не состояться из-за эпидемии коронавируса, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято

Как сообщает Российская газета, судьбу мероприятия определят до конца весны. Напомним, что Московский международный автосалон проходит раз в два года в первых числах сентября. Впервые выставка состоялась в 1992 году, а с 2006 года постоянным местом ее проведения стал выставочный центр «Крокус Экспо». В 2018 году мероприятие посетили 565,3 тысячи человек, а главными хэдлайнерами были «АвтоВАЗ», Renault, Hyundai и ряд других брендов.

Но есть ощущение, что не коронавирус является причиной агонии. Дело в том, что с 2016 года количество участников мероприятия стремительно сокращается. Четыре года назад автосалон пропустили Kia, Suzuki, Subaru, PSA Peugeot Citroen, Toyota, Volkswagen, BMW, Jaguar Land Rover, Mazda, Ford, УАЗ и другие бренды. В 2018 году от участия отказались Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Infiniti, Cadillac, Skoda, Nissan, Porsche и еще около десяти компаний.