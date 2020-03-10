Автомобильный портал Motorpage
10 мар 2020

Московский автосалон могут отменить

Московский автосалон могут отменить

Московский автосалон может не состояться из-за эпидемии коронавируса, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято

Как сообщает Российская газета, судьбу мероприятия определят до конца весны. Напомним, что Московский международный автосалон проходит раз в два года в первых числах сентября. Впервые выставка состоялась в 1992 году, а с 2006 года постоянным местом ее проведения стал выставочный центр «Крокус Экспо». В 2018 году мероприятие посетили 565,3 тысячи человек, а главными хэдлайнерами были «АвтоВАЗ», Renault, Hyundai и ряд других брендов.

Но есть ощущение, что не коронавирус является причиной агонии. Дело в том, что с 2016 года количество участников мероприятия стремительно сокращается. Четыре года назад автосалон пропустили Kia, Suzuki, Subaru, PSA Peugeot Citroen, Toyota, Volkswagen, BMW, Jaguar Land Rover, Mazda, Ford, УАЗ и другие бренды. В 2018 году от участия отказались Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Infiniti, Cadillac, Skoda, Nissan, Porsche и еще около десяти компаний.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Kaptur

Renault Kaptur переедет на новую платформу

10 марта 2020
Bentley Bentayga Speed 2020

У Bentley Bentayga может появиться версия кабриолет

10 марта 2020
Mini Cooper SE 2020

Электрический Mini: раскрыты характеристики

10 марта 2020

Производители допускают повышение цен на автомобили

10 марта 2020

Lexus сокращает производство из-за коронавируса

10 марта 2020

Президент России дал точку зрения на «победные» автомобильные наклейки

10 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada 4x4 - lada 4x4 2019 секреты привлекательности lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев Тест драйв
10 марта 2020

Lada 4x4
"Секреты привлекательности Lada 4х4 в… приватной переписке иностранцев"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт
Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"
Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы
Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 8 1