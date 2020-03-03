Московский воздух почти избавился от выхлопных газов

По итогам 2019 года столица вошла в число городов с наименьшим уровнем концентрации выхлопных газов

Да, удивительно, но наша стоилица смогла улучшить позиции в рейтинге World Regional Capital City Ranking и заняла 70 место, став наряду с Берлином, Стокгольмом и Хельсинки городом, который соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по концентрации взвешенных частиц PM 2,5 Специалисты проанализировали ситуацию с загрязнением атмосферы в 85 столицах. Чем ниже строчка рейтинга, на которой расположен город, тем лучше в нем экологическая ситуация.

PM 2,5 — это твердые частицы пыли, золы, сажи, сульфатов и нитратов размером менее 2,5 микрон, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе, которые приводят к загрязнению воздуха в мегаполисах. Главным источником такого загрязнения является транспорт. Между тем, столичные власти полагают, что улучшила экологию реорганизация дорожного движения, создание перехватывающих парковок, ограничение проезда большегрузного транспорта в центр города, а также развитие общественного транспорта: запуск новых станций метро, создание и развитие Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров пишет АГН «Москва».