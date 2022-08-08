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8 авг 2022

Московским пилотам электросамокатов стали выписывать штрафы

Московским пилотам электросамокатов стали выписывать штрафы

После случая в Новосибирске, когда местная ГИБДД стала штрафовать пользователей самокат-шеринга за езду без водительских удостоверений,  все усмехнулись нелепости случая, однако, теперь, когда подобное произошло в Москве, интернет-пользователи напряглись

Что ж,  стоит сказать – московская акция была разовая. Да и нарушителя действительно было за что штрафовать – он передвигался по тротуару, без шлема и без водительского удостоверения. Казалось бы, чего тут противоправного. Все просто – пилот управлял самокатом, чья мощность превышала 250 Вт. Согласно действующим ПДД, таковой приравнивается к мопеду со всеми вытекающими последствиями.

Курьезность же новосибирского случая заключается в том, что в арендном сервисе, использовались самокаты меньше регламентной мощности, так что действия местных инспекторов оказываются неправомерными.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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