Московским пилотам электросамокатов стали выписывать штрафы

После случая в Новосибирске, когда местная ГИБДД стала штрафовать пользователей самокат-шеринга за езду без водительских удостоверений, все усмехнулись нелепости случая, однако, теперь, когда подобное произошло в Москве, интернет-пользователи напряглись

Что ж, стоит сказать – московская акция была разовая. Да и нарушителя действительно было за что штрафовать – он передвигался по тротуару, без шлема и без водительского удостоверения. Казалось бы, чего тут противоправного. Все просто – пилот управлял самокатом, чья мощность превышала 250 Вт. Согласно действующим ПДД, таковой приравнивается к мопеду со всеми вытекающими последствиями.

Курьезность же новосибирского случая заключается в том, что в арендном сервисе, использовались самокаты меньше регламентной мощности, так что действия местных инспекторов оказываются неправомерными.