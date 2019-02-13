Москва движется быстрее

Европейские исследователи называют нашу столицу номером один по пробкам, а глава департамента транспорта, в то же время заявляет о том, что скорость транспорта в Москве увеличилась

Означает ли это, что пробок стало меньше - неизвестно. Однако, по словам Максима Ликсутова, автомобили Москвы, действительно, стали передвигаться быстрее на 18 процентов. Теперь средняя скорость составляет 54 километра в час. Также чиновник заявил о повышении автомобилизации граждан. Теперь на одну тысячу горожан приходится 352 машины. Ожидается, что это показатель будет расти и далее - до 363 автомобилей на 1 тыс. человек в 2019 г. и до 374 — в 2020 году.

Еще одним предметом гордости департамента транспорта стало сокращение среднего времени пути от МКАД до центра города на 18 процентов. По словам Ликсутова, сейчас время движения на автомобиле и на автобусе от МКАД до центра города примерно одинаковое. Это стало возможно благодаря запуску большого количества новых выделенных полос и организации прохода в общественный транспорт без турникетов.