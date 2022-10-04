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4 окт 2022

«Москвич» приступил к формированию дилерской сети

«Москвич» приступил к формированию дилерской сети
Автор фото: фирма-производитель

Московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети. С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию

Сообщается, что заявки принимаются в 23 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Краснодар, Ижевск, Набережные Челны, Саратов, Ставрополь, Оренбург, Тюмень и Кемерово.

Важный нюанс, так как в линейке возрождённой марки будут электромобили, потенциальные дилеры должны быть готовы создать инфраструктуру под их продажи, демонстрацию, обслуживание и ремонт. «Москвич» – это проект федерального значения, поэтому для нас особенно важно присутствие в самых крупных регионах. Планы по развитию линейки электромобилей накладывают на будущие дилерские центры определенные обязательства по развитию инфраструктуры – поэтому это важный критерий отбора. Мы заинтересованы в том, чтобы в числе наших партнеров оказались крупные сети с большим опытом работы» – отметил Дмитрий Пронин, генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич».

При написании новости использовалась информация:
«Москвич»

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