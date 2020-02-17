Москвичи протестуют против платных парковок

Мы уже писали о введении новых платных парковок, однако выяснилось, что жители районов активно протестуют против таких нововведений, правда, по всей вероятности, власти этого не замечают

Расширение зоны платной парковки вызвало бурные негодования в соцсетях. Люди сообщают, что власти, включая районных депутатов, никак не реагировали на их протесты, хотя люди выражали их и письменно, и устно, приходя на заседания районных советов депутатов.

«Жителям это, конечно же, не понравилось, потому что у нас платной парковки не требуется — свободные места есть, дворы машинами не забиты. А теперь возникнут проблемы», — говорит глава Таганского муниципального района Илья Свиридов.

Теперь, по словам Свиридова, жителям придется устанавливать шлагбаумы на въезде в свои дворы, что сделает пользование ими менее удобным. В противном случае во дворах начнут парковаться чужие автомобили. В данный момент жители собирают подписи против нововведения, что предусматривается ст. 26 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления».