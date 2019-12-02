Муляжи камер заменят настоящими приборами

В столице муляжи камер заменят рабочими комплексами фотовидеофиксации в следующем году

В Москве муляжи комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД заменят настоящими камерами. Об этом в своем официальном Twitter сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что камеры будут переставлены в следующем году. «В Москве на данный момент работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации», — говорится в сообщении ЦОДД.

Ранее замглавы ЦОДД Александр Евсин заявил, что среди камер фотофиксации в столице около 20% составляют муляжи. По его словам, муляжи внешне не отличаются от настоящих камер. При этом комплексы производят излучение, которое заставляет реагировать на них радар-детекторы.