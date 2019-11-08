МВД подготовило новые меры для борьбы с нарушителями-иностранцами

При выезде из страны машины начнут проверять на наличие штрафов и, если они не оплачены, транспортное средство будет задержано

МВД подготовило целый ряд новых мер для борьбы с нарушителями с иностранными номерами. Также над проектом «дорожной карты» работают Минтранс, Минфин, ФТС, правительство Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА). Как сообщает Коммерсант, необходимые документы уже направлены на рассмотрение в правительство.

Если говорить о конкретных мерах борьбы, то предлагается установить специальные камеры на границах со странами ЕврАзЭС. Устройства будут считывать номера машин, передавать данные в информационную систему ФТС, а оттуда — в полицию. При выезде из страны машины начнут проверять на наличие штрафов. Кроме этого, сотрудники таможенных служб и Ространснадзора получат правомочия по контролю за уплатой штрафов. На границе установят стоянки для размещения машин и платежные терминалы.