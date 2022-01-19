На аукцион выставили уникальный Ferrari

Речь идет о Ferrari Meera S, которая совершенно не похожа на другие спорткары марки. Впрочем, когда узнаешь, что этот автомобиль строили для королевской семьи Саудовской Аравии все вопросы пропадают – вкусы на Востоке всегда были специфичными.

Над обликом Meera S работал легендарный Джованни Микелотти, причем эта машина стала финальной в творческой биографии дизайнера. В железе ее воплотили в 1983 году - уже после смерти мастера. В целом через руки Микелотти прошло более сотни различных моделей Ferrari, Maserati, Lancia и Aston Martin.

Вернемся к Meera S. Дизайн здесь специфичен - такое ощущение, что дизайнер скрестил Chevrolet Corvette c Ferrari. Зато применено множество необычных технологий, вроде стеклоочистителей на боковых стеклах. Представители аукционного дома планируют выручить за уникальную машину минимум сто тысяч долларов.