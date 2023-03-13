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13 мар 2023

На автомобили УАЗ вернулась система ABS

На автомобили УАЗ вернулась система ABS

На УАЗе перезапустили производство автомобилей с антиблокировочной системой тормозов (ABS). В скором времени планируется возврат и других важных опций.

Как сообщают представители завода, сейчас узел антиблокировочной системы тормозов устанавливается на модели «Патриот», «Профи» и «Пикап». На семейство СГР (проще говоря «Буханки») ABS начнут устанавливать через несколько недель. Разумеется, многих интересует – кто же стал новым поставщиком систем безопасности взамен Bosch.Собственно, ответ есть – китайская компания AGP.

Еще одна интересная новость связана с появлением китайских индустриальных партнеров – совсем скоро на мощностях УАЗ начнут собирать грузовики из Поднебесной. Детали не уточняются, но с большой долей вероятности речь идет об автомобилях JAC.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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