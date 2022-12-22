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22 дек 2022

На бывшем автозаводе Nissan начнут собирать автомобили Lada

На бывшем автозаводе Nissan начнут собирать автомобили Lada

Слухи о таком развитии событий курсировали еще в начале декабря, теперь же мы получили официальный ответ

«Раскрывать сейчас все секреты мы не будем, до последнего они держатся автопроизводителями "под покрывалом", но могу сказать, что эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности. Они будут производиться под брендом Lada и будут производиться в тех сегментах, которые не будут конкурировать с той продукцией, которая сегодня выпускается на Волжском автомобильном заводе. Мы находимся в завершающей стадии с нашими партнерами, как только будут подписаны меморандумы, мы сразу представим их общественности» - приводит ТАСС заявление президента АвтоВАЗа, Максима Соколова.

Важно понимать, что здесь будут производиться не машины, которые разработала сама LADA, а некие модели сторонних партнеров, которые получат отечественный шильдик. Ярким примеров подобной тактики является «Москвич», чьи модели являются копиями автомобилей концерна JAC.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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