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31 май 2023

На бывшем заводе Mazda в России наладят сборку китайских машин

На бывшем заводе Mazda в России наладят сборку китайских машин

Как известно, завод Mazda-Sollers во Владивостоке находится в простое из-за прекращения деятельности японской марки в РФ, но вскоре предприятие будет перезапущено, благодаря китайским партнерам

СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» перешло в полную собственность Sollers в декабре. Известно, что российская компания выкупила активы за символический 1 евро, но Mazda сохранила возможность вернуть себе доли в течение трёх лет после продажи. Пока неизвестно какие именно китайские машины встанут на конвейер, но руководство Sollers говорит, что это будут кроссоверы, которые по размерам сопоставимы с Mazda CX-5 и CX9.

Ожидается, что завод снова заработает уже в августе, хотя конкретных данных никто не называет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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