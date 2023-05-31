На бывшем заводе Mazda в России наладят сборку китайских машин

Как известно, завод Mazda-Sollers во Владивостоке находится в простое из-за прекращения деятельности японской марки в РФ, но вскоре предприятие будет перезапущено, благодаря китайским партнерам

СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» перешло в полную собственность Sollers в декабре. Известно, что российская компания выкупила активы за символический 1 евро, но Mazda сохранила возможность вернуть себе доли в течение трёх лет после продажи. Пока неизвестно какие именно китайские машины встанут на конвейер, но руководство Sollers говорит, что это будут кроссоверы, которые по размерам сопоставимы с Mazda CX-5 и CX9.

Ожидается, что завод снова заработает уже в августе, хотя конкретных данных никто не называет.