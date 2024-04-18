На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье будут собирать китайские автомобили

Стало известно, что бывший завод Mercedes-Benz, расположенный в подмосковном индустриальном комплексе “Есипово”, перезапустят уже в следующем месяце. На нем будут собирать автомобили неназванной китайской марки

Данную информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также подметил, что китайские автомобили, которые будут собираться на заводе, не уступят по качеству моделям Mercedes. Как сообщалось ранее, завод уже готов на крупноузловую сборку и пробная партия машин уже была изготовлена.

Напомним, что предприятие прекратило свою работу весной 2022 года. Тогда же компания Mercedes-Benz объявила о полном уходе с российского рынка и продажи всех своих “дочек”. Все активы немецкой компании были приобретены “Автодомом” в апреле 2023 года.