На какие подержанные автомобили будет повышенный спрос в следующем году

Нехватка новых автомобилей в 2021 году привела к тому, что россияне все чаще обращались к вторичному рынку в поиске желаемых машин. Тенденция будет продолжаться. Изменится и сам рынок.

Автомобильные эксперты считают, что в следующем году цены на подержанные автомобили подскочат на двадцать процентов. Отметим, что за этот год цены уже повышались – в среднем на тридцать процентов.

А на какие модели будет повышенный спрос? Во-первых, на китайские машины, которые всегда стоят дешевле других иномарок. В лидерах также останутся недорогие седаны отечественных, корейских и европейских производителей, вроде Kia Rio или Lada Granta. Свою устойчивую аудиторию будут иметь и бюджетные кроссоверы вроде Renault Kaptur и Hyndai Creta.