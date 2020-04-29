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29 апр 2020

На Калужском шоссе изменили скоростной режим

На Калужском шоссе изменили скоростной режим

Кое-где получилось хорошо, а кое-где не очень. Причем негативные изменения продиктованы вопросами безопасности

В Москве разрешенную скорость на участке Калужского шоссе от деревни Сосенки до деревни Юрово увеличили с 60 до 80 км в час. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве подчеркнули, что на участке между деревнями соблюдены все меры для безопасного движения: встречные потоки разделены отбойниками, а все пешеходные переходы внеуличные или регулируемые, работают камеры фотовидеофиксации скорости.

«Скорость на Калужском шоссе повысили до 80 километров в час. Раньше на участке от деревни Сосенки до деревни Юрово можно было ехать 60 километров в час, здесь разрешенную скорость увеличили на 20 километров в час. Специалисты объездили и проверили этот отрезок дороги, провели моделирование», — рассказал первый заместитель руководителя ГКУ ЦОДД Александр Ходаков.

Одновременно на участке от МКАД до обхода деревни Сосенки скорость снижена на 10 км/ ч (ранее 90 км в час). В ЦОДД считают, что это позволит сделать движение более безопасным и равномерным, водители не будут совершать лишних обгонов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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