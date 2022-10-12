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12 окт 2022

На медиасистемах BMW можно будет играть в игры

На медиасистемах BMW можно будет играть в игры
Компания BMW объявила о партнёрстве с разработчиком так называемых «казуальных» игр AirConsole. Результатом сотрудничества станет игровой интерфейс в мультимедийных системах немецких автомобилей.
Надо сказать, что новые услуги развлечений появятся, в первую очередь, в электрокарах. В BMW заявили, что таким способом рассчитывают помочь пассажирам своих автомобилей скрасить время ожидания — например, когда электрокар стоит на зарядке. Появятся ли игры в медиасистемах BMW с традиционными двигателями, не уточняется. 
 
Любопытно, но первой автомобильной компанией, которая стала интегрировать в свои мультимедийные системы, стала компания Tesla. Правда, этим вопросом сразу заинтересовались в Американском институте дорожной безопасности, так как экспертам показалось, что игры станут источником отвлечения водителя.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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