На московских дорогах автомобилисты стали двигаться быстрее

Московский Дептранс рассказал в своих социальных сетях, что средняя скорость автомобилей на городских дорогах в начале июля увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года

Отмечается, что средняя скорость движения в июле 2024 увеличилась до 30 км/ч, что на 4 км/ч больше, чем годом ранее. Отмечается, что главными причинами этому стали введенные в эксплуатацию новые дороги: МСД, проспект Багратионова и Новотроицкое шоссе. Также москвичи стали чаще использовать общественный транспорт, что в среднем снизило количество автомобилей на дорогах с 2,84 млн в 2023 году до 2,81 млн в 2024 году.

Помимо этого, столичный Дептранс считает, что на увеличение средней скорости повлияла благоприятная погода в июле, которая не отличалась большим количеством осадков в Москве. Некоторые автомобилисты предпочли машине передвижение по городу на велосипеде или других средствах индивидуальной мобильности.