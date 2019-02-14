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14 фев 2019

На народные деньги

На народные деньги
Автор фото: фирма-производитель

В ноябре прошлого года в Новой Гвинее состоялся саммит АТЭС. Интересно, что запомнился он не повесткой дня, а пропажей нескольких служебных машин, которые не могут найти до сих пор. Совсем недавно полиция сделала заявление с призывом вернуть транспорт

Автомобили были выданы обслуживающему персоналу,  чтобы возить мировых лидеров во время саммита. Однако возвращать их никто не поспешил. Между тем, всего было предоставлено 284  представительских автомобиля.  На данный момент полиции удалось вернуть самые дорогие автомобили,— среди них есть 40 Maserati и три Bentley. Что касается более дешевых Toyota, Ford, Mitsubishi, то правоохранительные органы признали, что девять из них украли, часть пропала, а другие вернули разбитыми.

Причиной подобных инцидентов мог стать тот факт, что закупка дорогих автомобилей перед саммитом АТЭС вызвала протесты среди местного населения, возмущенного тратой бюджетных денег на фоне эпидемии полиомиелита. Стоимость представительских седанов достигала $200 тысяч. Власти обещали, что позже продадут машины на аукционе.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Газета.ру

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