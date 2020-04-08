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8 апр 2020

На платные трассы требуется господдержка

На платные трассы требуется господдержка

Инвесторы, которые вкладываются в строительство и содержание скоростных автодорог, терпят убытки из-за коронавируса

По данным «Коммерсанта», число проездов по платным трассам М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», а также участкам М-11 «Нева» сократилось намного ощутимее, чем прогнозировали в госкомпании «Автодор». Так, на отрезке М-11, который проходит от Москвы до Солнечногорска, трафик по сравнению с 2019 годом сократился на 75%, а на обходе Одинцово – на 70%. Инвесторы, которые несут потери из-за этого, – Северо-западная концессионная компания и АО «Главная дорога» соответственно.

По заявлению главы АО «Главная дорога» Михаила Плахова, в компании продолжают анализировать результаты последних недель и составлять прогнозы по трафику на ближайшее будущее. Это позволит составить обращение в госкомпанию «Автодор»: в письме будут перечислены предложения о возможных мерах господдержки для концессионеров. Кстати, даже инвесторы с договором, предусматривающим прямой сбор платы, могут претендовать на помощь государства, если заявят об «особом обстоятельстве». Правда, им придётся доказать факт прямой зависимости между конкретным событием и спадом числа машин на участке.

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