На российский рынок вышел новый Voyah Freee EVR

В России стартовали официальные продажи нового премиального электрического кроссовера VOYAH FREE с увеличенным запасом хода.

В движение VOYAH FREE EVR приводится двумя электродвигателями с пиковой мощностью 694 л.с., крутящим моментом в 1040 Нм, обеспечивая невероятную динамику автомобилю – разгон до 100 км/ч достигается за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Заряд батареи в 33 кВт ч обеспечит пробег до 140 км., что достаточно для городских поездок. А для путешествий на дальние расстояния поможет бензиновая генераторная установка. То есть перед нами гибрид. При этом батареи можно преспокойно заряжать и от сети - для этого Voyah Free EVR оснащается разъёмами GB/T медленной и быстрой зарядки.