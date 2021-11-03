На улицах столицы ужесточили скоростные лимиты

На некоторых центральных улицах Москвы теперь нельзя будет ездить со скоростью больше тридцати километров в час.

Собственно, перечислим адреса - Малая Дмитровка, Малая Бронная, Большая Никитская и Варварка. Еще вчера там можно было передвигаться со скоростью в шестьдесят километров в час, а теперь тут действуют ограничения в тридцать километров. Департамент транспорта, который и заявил о внедрении ограничений, связал их с напряженной дорожной обстановкой и большим количеством пешеходов, которое возникает из-за множества офисных центров и кафе, расположенных в районе указанных улиц.

Любопытно, но Дептранс не ожидает возникновения пробок. По мнению ведомства, средняя скорость движения в столице, как раз, не превышает тех самых тридцати километров в час. Стоит отметить, что ограничение в 30 км/ч уже некоторое время действует рядом с парком Патриаршие пруды и возле торгового центра «Депо».