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18 дек 2018

Начинающих водителей «перепишут»

Начинающих водителей «перепишут»

С первого января все начинающие водители попадут под надзор. Автошколы будут обязаны заносить документы каждого учащегося об окончании водительских курсов в федеральный реестр

Теперь, перед допуском к экзамену, инспекторы ГИБДД смогут проверить каждого будущего водителя на предмет подлинности свидетельства об окончании обучения. Кстати, не стоит отчаиваться, если вдруг в базе не окажется свидетельства, вся процедура по внесению займет достаточно продолжительное время. Между тем вся присутствующая информация будет подкреплена цифровой подписью автошколы, которая и предоставит данные.

Отметим,  в поддержку этого нововведения высказались не только инспекторы ГИБДД, но и автошколы. Если для ГИБДД появление базы данных  упростит работу (они смогут проверять свидетельства в онлайн-режиме через систему межведомственного взаимодействия), то для автошкол сама система подготовки водителей становится прозрачнее, так как новая база данных должна исключить достаточно большое количество нелегитимных организаций.

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За Рулем , Коммерсант

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